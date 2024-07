Der Internettrend des Influencer-Marketings hat die Baubranche erreicht und verändert.

Eine aktuelle Studie des Marktforschungsinstituts BauInfoConsult, der Kommunikationsmonitor 2024, beleuchtet das Informations- und Kommunikationsverhalten von Bauakteuren.

Dabei zeigt sich, dass Influencer-Marketing zunehmend Einfluss auf die Baubranche hat.

Kommunikationsverhalten und Kundenakquise

Die Untersuchung von BauInfoConsult basiert auf 500 telefonischen Interviews mit Architekturbüros, Bauunternehmen, Dachdecker- und Zimmereibetrieben, Maler- und Trockenbaufirmen sowie SHK-Installationsunternehmen.

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass Bau-Influencer (häufig auch als „Baufluencer“ bezeichnet) nicht nur zur, sondern für die Baubranche sprechen.

Ihre Social-Media-Auftritte dienen nicht primär dem Austausch innerhalb der Branche, sondern richten sich an Kunden und potenzielle Fachkräfte. Besonders auf Plattformen wie Instagram, Facebook und YouTube teilen sie Content und Storys zu Bauprojekten, um so Aufmerksamkeit zu generieren.

“Architekturbüros und Bauhandwerksfirmen fremdeln zwar nach wie vor noch ein wenig mit der Influencer-Szene. In Zeiten der Baukrise wird die positive Werbewirkung durch Influencer jedoch zunehmend dankbar mitgenommen.” Kommunikationsmonitor 2024, BauInfoConsult

Rund ein Drittel der befragten Bauunternehmen und Planungsbüros sieht Influencermarketing als nützliches Werkzeug zur Kundenakquise. Obwohl viele Firmen noch skeptisch gegenüber dieser Form der Werbung sind, erkennen einige den positiven Effekt, den Influencer auf die Endkunden haben können. Besonders SHK-Installationsbetriebe sehen in Bau-Influencern eine wertvolle Informationsquelle für ihre Kunden.

Nachwuchsgewinnung durch Bau-Azubis

Ein spezieller Typ von Bau-Influencern sind die sogenannten Bau-Azubis. Diese jungen Auszubildenden nutzen Social Media, um ihren Berufsalltag zu dokumentieren und so gleichaltrige Follower für eine Karriere in der Bauwirtschaft zu begeistern.

Obwohl nur jeder zehnte Befragte bestätigen kann, dass sie neue Azubis aufgrund von Influencer-Marketing gewonnen haben, zeigt sich doch ein positiver Trend. Besonders im Maler-, Trockenbau- und SHK-Handwerk sind Beispiele von Einsteigern in die Baubranche bekannt, die durch Influencing-Videos oder -Posts bei ihrer Berufswahl inspiriert wurden.

Der Markt-Analyse-Spezialist BauInfoConsult mit Sitz in Düsseldorf bietet umfassende Analysen und Prognosen zu aktuellen Bautrends und Entwicklungen. Die Studie „Kommunikationsmonitor 2024“ kann direkt bei BauInfoConsult bezogen werden und liefert detaillierte Einblicke in die Nutzung und Bewertung von Informationsquellen in der Baubranche.

