Die Bundesarchitektenkammer (BAK) hat am 28. Oktober 2026 die Ergebnisse ihrer Strukturbefragung für das Berichtsjahr 2025 vorgelegt.

Selbstständige Architekt:innen sind im Schnitt 56 Jahre alt, der Median des Überschusses nach Inhabergehältern liegt bei 20.800 Euro, und 43 Prozent der Büros spüren verschärften Preiswettbewerb. Hier die wichtigsten Zahlen im Überblick. ⤵️

Die BAK führt die Befragung alle zwei Jahre mit dem Marktforschungsinstitut Reiß & Hommerich durch. Im Mai und Juni 2026 beteiligten sich rund 14.000 Kammermitglieder (15 Prozent aller Mitglieder), darunter rund 4.000 Selbstständige.

85 Prozent der Befragten sind Hochbauarchitekt:innen. Für Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung wertete die BAK 2.681 Befragte aus, für Juniorarchitekt:innen 450 Personen in einem Sonderbericht.

Selbstständige werden älter, ihr Anteil sinkt

Das Durchschnittsalter der Selbstständigen liegt bei 56 Jahren, das der Angestellten bei 48 Jahren. 35 Prozent der Selbstständigen sind über 60, deutlich mehr als in der Vorgängerstudie.

Der Anteil der Selbstständigen sank um zwei Prozentpunkte auf 29 Prozent. 35 Prozent von ihnen arbeiten als Solo-Selbstständige ohne Mitarbeitende.

Übrigens: Wie Büros ihre Nachfolge regeln können, hat Anja Chwastek kürzlich in einem lesenswerten Gastbeitrag beschrieben. Jetzt lesen

Ein Büro hat im Schnitt 4,8 tätige Personen, und 87 Prozent der Büros haben weniger als zehn. Trotzdem arbeiten 47 Prozent aller Architekt:innen und 70 Prozent der angestellten Architekt:innen in Büros mit mehr als zehn Personen.

Wirtschaftliche Lage: Umsatz je Kopf steigt, Überschuss bleibt knapp

Die Gesamtleistung der Büros (Umsatz und Bestandsveränderungen) stieg gegenüber der Vorbefragung. Der Median liegt bei 92.500 Euro pro Vollzeit-Mitarbeitenden. Der Anteil des Neubaus am Umsatz sank auf 39 Prozent.

Nach Inhabergehältern bleibt im Median ein Überschuss von 20.800 Euro pro Büro. 32 Prozent der Büros weisen keinen Überschuss oder sogar Verluste aus.

HOAI und Preiswettbewerb

Inhaber:innen erzielten 2025 im Schnitt 59 Prozent ihres Umsatzes mit HOAI-Honoraren. Den verschärften Preiswettbewerb nach dem HOAI-Urteil von 2019 spüren mehr Büros: 43 Prozent im Jahr 2026 gegenüber 34 Prozent im Jahr 2024.

Besonders betroffen sind große Büros und Büros mit vielen öffentlichen Aufträgen.

Planungsphasen dauern länger

Bei der Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4) melden 60 Prozent der Büros längere Dauern, nur 11 Prozent kürzere. Bei Entwurfs- und Ausführungsplanung (Leistungsphasen 1 bis 3 und 5) lautet das Verhältnis 42 zu 17 Prozent.

Wettbewerbe und VgV-Verfahren

17 Prozent der Büros nehmen an Wettbewerben teil, der Wert ist unverändert niedrig. 23 Prozent der Teilnahmen führten zu einem Preis, einer Anerkennung oder einem der ersten drei Plätze. Für zwei Drittel der Büros sind Wettbewerbe ein finanzielles Verlustgeschäft.

Die Hälfte der Büros nimmt an VgV-Verfahren teil. Als Hürden nennen sie überhöhte Referenzanforderungen, den Aufwand und eine zu starke Gewichtung des Preises.

Angestellte: Gehälter steigen

47 Prozent der angestellten Kammermitglieder arbeiten in Planungsbüros, 23 Prozent in der Privatwirtschaft und 30 Prozent im öffentlichen Dienst. Das Median-Bruttojahresgehalt (Vollzeit) liegt bei 74.872 Euro und damit 10 Prozent über dem Wert von 2023, in Planungsbüros stieg es um 6 Prozent. Weil die BAK die Definition von Vollzeit geändert hat (seit 2025 ab 35 statt ab 38 Wochenstunden), ist der Vergleich mit den Vorjahren nur eingeschränkt möglich.

Die niedrigsten Gehälter erhielten Angestellte in Planungsbüros (Median 61.538 Euro). In der Privatwirtschaft lag der Median bei rund 88.500 Euro, bei Beamt:innen bei rund 87.800 Euro und bei Angestellten im öffentlichen Dienst bei rund 81.000 Euro.

In allen untersuchten Beschäftigungsgruppen erhalten vollzeittätige Männer höhere Gehälter als vollzeittätige Frauen, besonders deutlich auf der Geschäftsführerebene. Neben dem Geschlecht beeinflussen auch Arbeitgeberart, Bürogröße, Berufserfahrung und berufliche Position die Höhe des Gehalts signifikant. Eine frühere Sonderauswertung hatte beim Gehalt ebenfalls einen deutlichen Abstand gezeigt.

Die meisten Arbeitgeber unterstützen Fort- und Weiterbildung durch Freistellung und Kostenübernahme. (Tipp: Online-Seminare für Planende von Kammern, Verbänden und Hochschulen finden Sie im Webinar-Kalender.)

Die vollständigen Ergebnisse veröffentlicht die BAK auf bak.de/kammer-und-beruf/daten-fakten/umfragen-kammermitglieder.

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