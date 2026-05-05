Die Erstellung von Leistungsverzeichnissen (LVs) gehört zu den zeitaufwendigsten Schritten im Architektur- und Ingenieurbüro. Die cloudbasierte AVA-Software Phase0 (ehemals Compa) erweitert diesen Arbeitsschritt jetzt um KI-Agenten – von der LV-Grundstruktur bis zur Prüfung auf VOB- und DIN-Konformität.

Die Berliner Phase0 GmbH positioniert sich als „KI-native AVA-Software“, die den gesamten Prozess von Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung abdeckt. Mit den neuen Funktionen sollen Planende manuelle Schritte bei der LV-Erstellung deutlich reduzieren können.

Diese Funktionen bringt der KI-Agent

Die neuen KI-Funktionen greifen an mehreren Stellen im AVA-Prozess. Im Überblick:

LV-Grundstruktur generieren: Die KI erzeugt eine erste LV-Struktur aus einer Chat-Beschreibung des Vorhabens, aus Plänen, IFC/BIM-Daten oder aus früheren Leistungsverzeichnissen.

Die KI erzeugt eine erste LV-Struktur aus einer Chat-Beschreibung des Vorhabens, aus Plänen, IFC/BIM-Daten oder aus früheren Leistungsverzeichnissen. Texte erzeugen: Passende Kurz- und Langtexte sowie Vorbemerkungen werden automatisch erstellt.

Passende Kurz- und Langtexte sowie Vorbemerkungen werden automatisch erstellt. Konformitätsprüfung: Leistungspositionen werden gegen geltende VOB-Anforderungen und einschlägige DIN-Normen abgeglichen. Fehlerhafte oder lückenhafte Formulierungen werden markiert und mit Korrekturvorschlägen versehen.

Leistungspositionen werden gegen geltende VOB-Anforderungen und einschlägige DIN-Normen abgeglichen. Fehlerhafte oder lückenhafte Formulierungen werden markiert und mit Korrekturvorschlägen versehen. Mengen und Preise: Die Mengenermittlung erfolgt direkt aus Plänen und IFC-Daten mit automatischer Zuordnung. Die Bepreisung stützt sich auf aktuelle Marktpreise und historische Daten.

Die Mengenermittlung erfolgt direkt aus Plänen und IFC-Daten mit automatischer Zuordnung. Die Bepreisung stützt sich auf aktuelle Marktpreise und historische Daten. Export: Fertige Positionen lassen sich als GAEB-, PDF- oder Excel-Datei herunterladen.

Gründer und Geschäftsführer Matthäus Kerres formuliert die Voraussetzung dafür so: KI im Planungsbüro funktioniert nur, wenn drei Dinge zusammenkommen: aktuelle Projektdaten, spezifisches Bauwissen und klare Regeln dafür, wie ein Prozess im Büro wirklich abläuft.

Eingebettet in die bestehende AVA-Plattform

Die KI-Agenten sind Teil der cloudbasierten Phase0-Software, die Kostenschätzung und Kostenberechnung nach DIN 276, Verwaltung von Leistungsverzeichnissen, Vergabe mit Angebotsvergleich, Rechnungsprüfung und Nachtragsmanagement abdeckt.

Phase0 läuft browserbasiert auf allen Betriebssystemen ohne Installation. Das Berliner Unternehmen wurde 2020 gegründet und firmierte zuvor unter dem Namen Compa; nach eigenen Angaben nutzen rund 800 Büros die Plattform, die KI-Funktionen stehen allen 1.500 Nutzer:innen sowie in der Testversion zur Verfügung.

Mehr Informationen zur AVA-Software auf phase0.com/ava-software.

Phase0 jenseits der AVA-Funktionen Phase0 deckt nach eigenen Angaben den gesamten Workflow im Architektur- und Ingenieurbüro ab: von Kostenplanung und Ausschreibung über Honorarabrechnung und Zeiterfassung bis zur Baudokumentation. Zu den jüngeren KI-Funktionen gehört ein KI-Bautagebuch via WhatsApp; Bauleitende erfassen Einträge direkt im Messenger, die Software ordnet sie dem Projekt zu. Nach eigenen Angaben fließt das Feedback der rund 800 angeschlossenen Büros in die Weiterentwicklung ein.

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