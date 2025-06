Gesponserter Beitrag von SOFTTECH

Es ist soweit: Mit GRAVA connect bringt SOFTTECH eine webbasierte Lösung auf den Markt, die das Arbeiten mit grafischen Aufmaßen einfacher, schneller und transparenter macht.

Innovative Software für einfache Mengenermittlung aus Plänen

Die Software lässt sich direkt im Browser nutzen – ohne Installation und jederzeit von überall. Dabei gewährleistet sie Schutz vor Datenverlust und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit in Echtzeit.

In der Early-Access-Phase können Planungsbüros, Handwerksbetriebe und Bauleiterinnen und Bauleiter die Software nicht nur testen, sondern auch aktiv an ihrer Weiterentwicklung mitwirken.

Einfache Bedienung ohne lange Einarbeitung

GRAVA connect besticht durch eine intuitive Bedienung. Leistungsverzeichnisse (LVs) können mühelos über GAEB- oder Excel-Dateien importiert werden, wodurch eine klare Grundlage aus Positionen und Mengen geschaffen wird.

Vorgefertigte Marker ermöglichen es Nutzerinnen und Nutzern, Flächen, Längen oder Stückzahlen in PDF-Plänen präzise zu erfassen. Anschließend werden die Marker mit den entsprechenden LV-Positionen verknüpft.

So lassen sich Mengen einfach, schnell effizient verarbeiten, ohne dass eine aufwendige Einarbeitung erforderlich ist. Ob bei der Angebotskalkulation, Abrechnung oder Prüfung von Bauplänen – GRAVA connect spart wertvolle Zeit und sorgt gleichzeitig für maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit in jedem Arbeitsschritt.

Flexible Integration für jeden Bedarf

Die Cloud-basierte Anwendung lässt sich nahtlos in bestehende Prozesse einbinden.

Mit einer GAEB-Schnittstelle und einem Excel Im- und Export haben Nutzerinnen und Nutzer alle Werkzeuge zur Hand, um Daten effizient zu importieren, auszuwerten und weiterzugeben. Für zusätzliche Flexibilität können Unternehmen sogar eigene Marker erstellen, die exakt auf ihre Bedürfnisse wie Gewerke und Kalkulationen zugeschnitten sind.

Teamarbeit leicht gemacht

GRAVA connect ist perfekt für Teams: Änderungen werden in Echtzeit sichtbar, sodass alle Beteiligten stets auf dem aktuellen Stand sind.

Praktische Markerkataloge für verschiedene Gewerke können direkt aus dem GRAVA-Store in die Stammdaten übernommen werden. Diese Marker dienen gemeinsam mit Flächen-, Längen- und Stückzahlenmarkern als Grundlage für eine einheitliche Arbeitsweise im Unternehmen.

Sicher und zukunftsorientiert

Alle Daten werden in einem deutschen Rechenzentrum DSGVO-konform gehostet. In der Early-Access-Phase bietet SOFTTECH einen reduzierten Einführungspreis sowie umfassenden Support. Außerdem haben Anwenderinnen und Anwender die Chance, ihre Ideen und Wünsche in die Produktentwicklung einfließen zu lassen.

Mit der Software-as-a-Service Lösung GRAVA connect zeigt SOFTTECH, wie Bausoftware den Arbeitsalltag in der Baubranche vereinfachen und effizienter gestalten können.

Entdecken Sie jetzt die Vorteile von GRAVA connect und werden Sie Teil der Early-Access-Phase! Weitere Informationen finden Sie auf der SOFTTECH-Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen.

