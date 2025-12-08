Ihr guter Ruf? Reicht nicht mehr. Und ein großer Teil des B2B-Entscheidungsprozesses findet heute statt, bevor ein potenzieller Auftraggeber das erste Gespräch sucht.

Rund 70 Prozent dieser Vorentscheidung laufen online ab. Wer recherchiert, erwartet aktuelle Informationen, klare Positionen und ein stimmiges Bild.

Eine veraltete Website, langweilige Insta-Posts oder ein inaktives LinkedIn-Profil schwächen den professionellen Gesamteindruck.

Viele Büros investieren dennoch in Inhalte, die kaum Reichweite erzeugen. Die Ursache liegt selten im Produkt oder im Projekt, sondern in einer überholten Social-Media-Logik. Die relevanten Plattformen bewerten andere Signale, und die Zielgruppen erwarten andere Inhalte.

Reichweite entsteht nicht mehr durch reine Sichtbarkeit, sondern durch Relevanz.

Die vier strategischen Ziele

Planungsbüros sollten in der digitalen Kommunikation vier zentrale Ziele verfolgen:

Markenbekanntheit entsteht, wenn Expertise sichtbar bleibt und Auftraggeber das Büro in ihrem „Relevant Set“ verorten. Thought Leadership zeigt sich durch klare Positionierungen zu Themen wie Nachhaltigkeit, BIM oder Stadtentwicklung. Lead-Generierung: Für die Akquise spielt der Vertrauensaufbau eine zentrale Rolle, denn er führt zu qualifizierten Anfragen. Im Recruiting zählt die authentische Darstellung der eigenen Arbeitskultur, die Fachkräfte anzieht und Orientierung bietet.

Vorweg: Fokus statt Streuverlust durch die „2-Plattform-Regel“

Viele Architektur- und Ingenieurbüros versuchen, mehrere Kanäle gleichzeitig zu bedienen. Die Folge ist eine breite, aber oberflächliche Präsenz. Effizienter ist eine klare Fokussierung auf zwei Plattformen.

LinkedIn stärkt Reputation, Expertise und Sichtbarkeit im B2B-Umfeld. Hier werden Entscheidungen vorbereitet, Kontakte vertieft und fachliche Positionen geprüft.

Instagram funktioniert als visuelle Bühne für Büro-Kultur, Recruiting und projektbezogene Einblicke. Junge Talente, private Bauherren und Partnerbüros erwarten hier Authentizität statt Perfektion.

OK, aber was ist mit Facebook?! Und TikTok?

TikTok gewinnt für die Architekturkommunikation an Bedeutung, auch wenn die Branche dort noch wenig vertreten ist. Für die Nachwuchsgewinnung bietet die Plattform heute bereits klare Vorteile, denn viele junge Menschen nutzen TikTok wie eine Suchmaschine für Lösungen und Inspiration. Wer Auszubildende oder Studierende erreichen möchte, sollte den Kanal frühzeitig einplanen und einfache, unmittelbare Formate einsetzen. Humor, kurze Baustelleneinblicke, Zeitraffer oder rohe Sequenzen funktionieren hier besonders gut.

Facebook bleibt dagegen ein Kanal mit lokaler Reichweite und einer Zielgruppe ab etwa 40 Jahren – also genau jener Gruppe, die häufig über private Bauvorhaben entscheidet. Lokale Facebook-Gruppen übernehmen in vielen Regionen die Funktion digitaler Dorfplätze und wirken wie digitale Mundpropaganda. Veranstaltungen lassen sich darüber zuverlässig ausspielen. Kreativer Aufwand lohnt sich hier selten. Sinnvoller ist eine automatisierte Grundpräsenz oder ein kleines Werbebudget, das den Kanal stabil mitlaufen lässt.

Sieben Social Media-Strategien für Sichtbarkeit, Akquise und Recruiting

1. Menschen schaffen Vertrauen – nicht Logos

Unternehmensseiten bleiben wichtig, doch die entscheidenden Gespräche entstehen über persönliche Profile. Dies gilt vor allem (aber nicht nur) für LinkedIn, wo diese Unterscheidung strukturell verankert ist.

Führende Köpfe eines Büros erzielen höhere Interaktion, bauen Vertrauen auf und zeigen fachliche Haltung. Zielgruppen reagieren stärker auf echte Personen als auf abstrakte Markenkommunikation. Sichtbare Absender erzeugen Verbindlichkeit und Wiedererkennung.

2. Karussells erhöhen die Verweildauer

Der Algorithmus von LinkedIn bewertet vor allem die Verweildauer (englisch Dwell Time). PDF-Karussells bieten hier einen Vorteil. Jede Folie erfordert eine aktive Interaktion, die das Engagement steigert. Normänderungen, Checklisten oder Prozessschritte lassen sich so wirkungsvoll vermitteln.

Auf Instagram erzeugen fließend gestaltete Bildserien (Gallery Posts) einen ähnlichen Effekt. Die visuelle Führung durch ein Karussell (Flowing-Effekt, siehe Grafik unten) erhöht die Aufmerksamkeit und verstärkt das Interesse an der Geschichte dahinter.

3. Kontext schlägt Objekt: Die Kraft des Storytellings

Produkte, Materialien oder Details entfalten ihre Wirkung erst im passenden Kontext. Eine Fuge, eine Trassenführung oder eine Schalungsentscheidung gewinnt Bedeutung, wenn sie eine Herausforderung löst.

Architektinnen und Planer suchen auf Social Media nicht nach Produktpräsentationen, sondern nach Lösungen und Erfahrungen aus der Praxis. Eine gute Geschichte schafft Orientierung und Relevanz.

4. Die neuen Leitmetriken: Sends, Saves und echte Interaktion

Likes sind heute nur noch ein schwaches Signal. Relevanter sind Kennzahlen, die zeigen, ob Inhalte tatsächlich genutzt, gespeichert oder weitergegeben werden.

Sends per Reach auf Instagram zeigen, ob ein Beitrag so nützlich ist, dass er Kolleginnen und Kollegen empfohlen wird. Saves zeigen, ob Inhalte als Referenz dienen. Beide sind stärkere Indikatoren für Qualität als jede Like-Zahl.

Auf LinkedIn steuert die Verweildauer den Sichtbarkeitsfaktor. Gut strukturierte Beiträge, klare Argumentationen, PDF-Karussels (siehe oben) und aktive Diskussionen erzeugen diese Verweildauer zuverlässig.

5. Recruiting findet im Feed statt

Die meisten qualifizierten Talente suchen nicht aktiv nach Stellen. Sie orientieren sich im Feed, beobachten Büros über längere Zeit und prüfen Atmosphäre, Haltung und Arbeitsweise.

Kurze Story-Einblicke, Team-Features, Innenansichten oder kommentierende Fachbeiträge senken den Zugang und stärken die Arbeitgebermarke. Ein niedrigschwelliger Erstkontakt – etwa eine Direktnachricht – erleichtert den Einstieg.

6. Videoformate müssen zwei Funktionen erfüllen

Kurzvideos erreichen neue Zielgruppen und erzeugen schnelle Aufmerksamkeit. Lange Videos auf YouTube wirken dagegen dauerhaft. Sie vermitteln Kompetenz, erklären Prozesse und dokumentieren Herangehensweisen.

Wer ein langes Tutorial oder eine ausführliche Projektvorstellung ansieht, ist bereits im Entscheidungsprozess. Eine erfolgreiche Strategie nutzt beide Formate mit klarer Zielsetzung.

7. Ein Projekt – viele Perspektiven

Ein Bauprojekt liefert genügend Material für mehrere Wochen Content. Fotos, Skizzen, Baustellenmomente, Detailfragen, Herausforderungen und Teamstimmen ergeben gemeinsam eine zusammenhängende Erzählung.

Durch gezielte Variation entsteht ein modularer Pool, der verschiedene Zielgruppen anspricht und Ressourcen schont.

Wo stehen Sie?

Digitale Kommunikation folgt heute anderen Regeln. Sichtbarkeit entsteht durch klare Botschaften, persönliche Absender, fachliche Tiefe und Inhalte, die im Arbeitsalltag der Zielgruppen eine echte Funktion erfüllen.

Social Media wird damit zu einem strategischen Werkzeug für Reputation, Akquise und Recruiting. Wer relevante Fragen beantwortet und konkrete Probleme adressiert, wird wahrgenommen, geteilt und weiterempfohlen.

Überprüfen Sie deshalb, an welcher Stelle Ihrer eigenen Kommunikation Sie heute stehen – und welche nächsten Schritte sinnvoll sind.

