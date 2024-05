Am 19. und 20. Februar 2025 findet in Essen erstmalig das Festival “Construction Love” statt. Das Event richtet sich an Content Creators und Kommunikationsverantwortliche aus den Bereichen Architektur, Bauindustrie, Baufachmedien und Bauhandwerk.

Auf dem Gelände der Zeche Zollverein erwartet die Teilnehmenden ein zweitägiges Programm rund um die Content-Produktion am Bau. “Construction Love” wird von der Essener Baufachagentur Brandrevier organisiert und ist eine Weiterentwicklung des “Baufluencer-Forums“.

Das neue Format bietet ein vielfältiges Programm mit Keynotes, Diskussionspanels und Workshops, die sich mit den Herausforderungen der täglichen Content-Produktion, aktuellen Trends und Tools sowie relevanten Haltungsthemen befassen.

„Construction Love ist die Weiterentwicklung des Baufluencer-Forums. Das ursprüngliche Format des reinen Speed-Datings zwischen Bauindustrie und Influencern wird durch ein vielfältigeres Programm ersetzt, das allen am Bau Beteiligten aufzeigt, wie sie ihre Online-Kanäle mit relevantem Content füllen und ihre Sichtbarkeit sowie Reichweite bei den Zielgruppen erhöhen.“ Tobias Nazemi, Geschäftsführer Brandrevier GmbH

“Construction Love” spiegelt die gestiegene Bedeutung der Kommunikation in Architektur und Bauwesen

In der Bau- und Architekturbranche gewinnt die Online-Kommunikation zunehmend an Bedeutung. Professioneller Building-Content ist entscheidend, um Zielgruppen effektiv zu erreichen und die Sichtbarkeit von Projekten und Unternehmen zu erhöhen.

Veranstaltungen wie „Construction Love“ bieten eine wertvolle Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen sowie für die Vernetzung innerhalb der Branche.

Weitere Informationen und Tickets für das Festival finden Sie ab sofort auf der Website construction-love.com.

Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.

