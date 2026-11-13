Ein Gastbeitrag von Marc-Christian Hodapp, Urbanistic

Digitale Werkzeuge verändern die Arbeit in Architektur, Stadtplanung und Projektentwicklung seit Jahren grundlegend. Lange stand dabei vor allem die Frage im Raum, inwieweit neue Technologien bestehende Planungsprozesse ersetzen, beschleunigen oder sogar disruptiv verändern.

Über die letzten Jahre hat sich bei der Suche nach Antworten zu dieser Blackbox vor allem eins bewahrheitet: Die wirklich hilfreichen Lösungen entstehen dort, wo Software nicht isoliert entwickelt wird, sondern gemeinsam mit der Planungspraxis wächst.

Oder, wie Tillman Prinz, Geschäftsführer der Bundesarchitektenkammer, es beim Heinze Klimafestival 2025 treffend formuliert hat: „Die Zusammenarbeit von Start-ups und Planungsbüros birgt großes Potenzial, für die Entwicklung von zeitgemäßen Arbeitsweisen. Ein Gewinn für beide Seiten!“

Genau diesen Ansatz verfolgt Urbanistic bei der Neuentwicklung von Urbanistic NOVA. Die neue Generation der CIM-Software wurde nicht allein aus einer technologischen Perspektive heraus entwickelt.

Sie ist das Ergebnis eines engen Austauschs mit Architektur- und Stadtplanungsbüros, Projektentwicklern und kommunalen Anwender:innen. Im Mittelpunkt stand eine einfache Frage: Was brauchen Planende wirklich, um frühe Projektphasen schneller, fundierter und verständlicher bearbeiten zu können?

Software muss die Realität der Büros verstehen

Architekturbüros arbeiten heute unter hohem zeitlichem und wirtschaftlichem Druck. Projekte müssen früher bewertet, Varianten schneller verglichen und Entscheidungen nachvollziehbarer kommuniziert werden.

Gleichzeitig nehmen die Anforderungen zu: Baurecht, Wirtschaftlichkeit, Klimaanpassung, Nutzungsverteilung und Datenverfügbarkeit führen zu immer komplexeren Abstimmungsrunden.

In den frühen Planungsphasen entstehen dadurch viele Entscheidungen unter Unsicherheit. Oft fehlen belastbare Grundlagen. Daten liegen in unterschiedlichen Systemen. Kennzahlen müssen manuell berechnet werden. Planungsstände werden für Meetings zeitintensiv neu aufbereitet.

Genau hier kann Software helfen. Aber nur dann, wenn sie die Arbeitsweise der Büros wirklich versteht.

Deshalb reicht es nicht, digitale Tools am Markt vorbeizuentwickeln und sie anschließend in bestehende Planungsprozesse hineinzudrücken. Gute Software für Planer:innen muss aus der Praxis heraus entstehen.

Sie muss typische Workflows kennen, fachliche Abwägungen unterstützen und gleichzeitig intuitiv genug bleiben, um im Büroalltag wirklich genutzt zu werden. Hinzu kommt, dass gerade in der Architektur auch ein hoher Anspruch an das Design erfüllt werden muss.

Entwicklung im Austausch mit der Planungspraxis

Aber genau das hat uns motiviert, für die Entwicklung von NOVA einen effektiveren Weg zu gehen. Wir haben dazu bestehende Kund:innen und ausgewählte Anwendergruppen früh in eine Beta-Pilotphase eingebunden.

Neue Werkzeuge wurden nicht erst nach Fertigstellung präsentiert, sondern bereits während der Entwicklung getestet, diskutiert und geschärft.

In regelmäßigen Austauschrunden mit unseren Softwareentwicklern ging es um konkrete Fragen aus der Praxis:

Welche Kennzahlen werden in der frühen Planungsphase wirklich benötigt?

Welche Werkzeuge helfen für eine schnellstmögliche Erstellung von Machbarkeitsstudien?

Welche Exportschnittstellen zu weiteren Programmen wie CAD-Programmen oder Tools für fotorealistische Visualisierungen braucht es und wie müssen diese aufgebaut sein?

Wie müssen Kommunikationskanäle direkt aus der Software aufgebaut sein, damit die Planung verständlich argumentiert werden kann?

Für die beteiligten Büros hat dieser Prozess einen besonderen Mehrwert. Sie testen nicht nur eine neue Software, sondern können aktiv mitprägen, wie digitale Werkzeuge künftig funktionieren sollen und mit bestehenden Workflows kompatibel werden.

„Die Zusammenarbeit mit Urbanistic zeigt, wie wichtig der direkte Austausch zwischen Softwareentwicklung und Planungspraxis ist. Wenn Architektinnen und Architekten ihre Anforderungen frühzeitig einbringen können, entstehen Werkzeuge, die im Alltag tatsächlich Mehrwert schaffen. So lassen sich Entwurfsvarianten schneller bewerten, Entscheidungen fundierter treffen und Arbeitsabläufe spürbar effizienter gestalten.“ Markus Semmelmann, Architekt und Geschäftsführer Pure Gruppe

„Die enge Zusammenarbeit mit Urbanistic hilft dabei, digitale Werkzeuge genau dort weiterzuentwickeln, wo sie im Planungsprozess wirklich Wirkung entfalten. So entstehen Funktionen, die uns helfen fundierte Entwurfsentscheidungen herbeizuführen und Abstimmungsprozesse effizienter zu gestalten.“ Luise del Chin, Stadtplanerin und Fachbereichsleitung Stadtplanung, CLMAP

„Durch den regelmäßigen Austausch während der Entwicklungsphase, das Testen der Beta-Version und die direkte Einarbeitung unseres Feedbacks entsteht ein innovatives Werkzeug, das zugleich unsere bewährten Arbeitsweisen berücksichtigt. Besonders schätzen wir, dass sich aus dem bereits überzeugenden 3D-Viewer nun ohne unnötige Umwege ein sauberer Lageplan exportieren lässt.“ Axel Brechenser, Stadtplaner und Prokurist, Stadt-Land-plus

Start-ups als Partner, nicht als Gegenmodell zur Architektur

Die Zusammenarbeit zwischen Architekturbüros und Start-ups sollte folglich nicht wie so oft als Gegensatz verstanden werden. Architektur bleibt eine entwerfende, abwägende und kommunikative Disziplin.

Software kann diese Leistung nicht ersetzen. Sie kann aber helfen, Grundlagen schneller bereitzustellen, Varianten besser vergleichbar zu machen und komplexe Zusammenhänge verständlicher zu vermitteln.

Gerade in frühen Leistungsphasen ist das entscheidend. Hier werden Projekte geprägt, bevor sie im Detail ausgearbeitet sind. Es geht um die städtebauliche Setzung, Dichte, Nutzung, Wirtschaftlichkeit, das Baurecht und Standortqualitäten. Viele dieser Fragen lassen sich heute datenbasiert vorbereiten, ohne den Entwurfsprozess zu verengen.

Ein gutes digitales Modell für frühe Projektphasen braucht dabei keinen endlosen und komplexen Werkzeugkasten. Es muss die richtigen Informationen im richtigen Moment verfügbar machen. Es muss schnell zu brauchbaren Varianten führen.

Und es muss Ergebnisse so aufbereiten, dass Bauherrschaft, Verwaltungen, Gremien und Öffentlichkeit sie nachvollziehen können.

Urbanistic NOVA als Ergebnis einer Synthese aus Start-ups und Architektur

Kernelement der Neuentwicklung von Urbanistic NOVA ist die neu aufgebaute Softwarearchitektur. Sie ist ausschlaggebend, um eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Start-ups und den Planungsdisziplinen zu ermöglichen.

Durch die Umstellung auf einen modularen Softwareaufbau können Anforderungen aus der Praxis schneller und geordneter in Form von Workspaces aufgenommen und weiterentwickelt werden. Bereiche wie Kennzahlen, Nutzungen, Baurecht oder perspektivisch z. B. ein Stellplatz-Tool können gezielt erweitert werden, ohne die gesamte Struktur der Software neu denken zu müssen.

Wenn Büros nun regelmäßig Rückmeldung geben, neue Funktionen testen und ihre Arbeitslogik einbringen, entsteht eine gemeinsame Lernkurve.

Die Software entwickelt sich näher an realen Projekten. Die Büros erhalten Werkzeuge, die besser zu ihren Anforderungen und Workflows passen. Und die Entwickler:innen bekommen ein präziseres Verständnis dafür, wo digitale Unterstützung im Planungsalltag wirklich gebraucht wird.

„Urbanistic NOVA unterstützt unsere Arbeit durch die erweiterten Möglichkeiten im Umgang mit flächenhaften Darstellungen. In Verbindung mit dem bewährten 3D-Modell können unterschiedliche Planungsinhalte nun umfassender in einem gemeinsamen System abgebildet werden. Auch die verbesserte Datenverfügbarkeit stellt für uns einen deutlichen Mehrwert dar, da relevante Informationen einfacher zugänglich sind und effizienter in die Bearbeitung unterschiedlicher Planungsaufgaben einbezogen werden können.“ Luise del Chin, Stadtplanerin und Fachbereichsleitung Stadtplanung, CLMAP

„Mein persönliches Lieblingsfeature in Urbanistic NOVA ist zum einen die grafische Darstellung. Der gewählte Grad zwischen Abstraktion und realistischer Visualisierung ist aus unserer Sicht hervorragend gelungen. Dadurch lassen sich bereits in frühen Planungsphasen überzeugende Präsentationen und Entscheidungsgrundlagen erstellen, ohne dass aufwendige Renderings notwendig sind. Zum anderen schätze ich die Echtzeit-Darstellung der Abstandsflächen. Dieses Werkzeug liefert unmittelbar belastbare Aussagen zur planungsrechtlichen Machbarkeit und unterstützt den Entwurfsprozess erheblich. Dass Abstandsflächen in dieser Form direkt und dynamisch sichtbar gemacht werden, bieten selbst viele etablierte CAD-Programme bislang nicht.“ Markus Semmelmann, Architekt und Geschäftsführer Pure Gruppe

Über den Autor

Marc-Christian Hodapp ist Architekt sowie Mitgründer und Geschäftsführer der Urbanistic GmbH in München. Vor der Gründung arbeitete er als angestellter Architekt und später als Projektentwickler bei einem Wohnungsunternehmen, wo er die Nachverdichtung von Wohnquartieren aus den 1960er-Jahren betreute.

Urbanistic entwickelt CIM-Software für die frühen Planungsphasen in Architektur, Stadtplanung und Projektentwicklung. Das Unternehmen entstand Anfang 2020 gemeinsam mit Michael Mühlhaus und Nils Seifert aus einer Forschungslinie an der TU München.

Kontakt

LinkedIn: linkedin.com/in/marc-hodapp

Website: urbanistic.de

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