Unsere Fortbildungs-Tipps für den Dezember 2024 – die besten Seminare im Advent (jetzt noch schnell ein paar Fortbildungspunkte sammeln 😉)



Liebe Leserinnen und Leser,

im Dezember bietet unser Webinar-Kalender eine Reihe hochinteressanter Online-Fortbildungen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Baubranche zu informieren.

Erfahren Sie beispielsweise, wie künstliche Intelligenz bereits heute Planungsprozesse verändert oder wie Gebäudeautomation nach dem GEG 2024 zu energieeffizienten Smart Buildings beiträgt.

Doch auch bautechnische Innovationen stehen im Fokus: Themen wie nachhaltige Gebäudebegrünung und effizientes Regenwassermanagement bieten wertvolle Einblicke in zukunftsweisende Projekte. Entdecken Sie die handverlesenen Seminare und lassen Sie sich inspirieren.

Wir wünschen Ihnen eine lehrreiche Vorweihnachtszeit! 🎄

Künstliche Intelligenz (KI) verändert schon heute die Art und Weise, wie in vielen Bereichen gearbeitet wird. Auch im Planungs- und Baubereich eröffnen KI-Technologien neue Möglichkeiten: von automatisierter Textproduktion und intelligenter Datenanalyse bis hin zur fortschrittlichen Bild- und Videoproduktion. Wer sich … Weiterlesen →

Das Gebäudeenergiegesetz 2024 legt mit dem neu eingeführten § 71a präzise Anforderungen an die Gebäudeautomation für neue und bestehende Nichtwohngebäude fest. Die Umsetzung des GEG erfolgt dabei auf Grundlage der DIN V 18599, welche eine zentrale Rolle für die energieoptimierte … Weiterlesen →

Im Alltag der Bauleitung müssen die verschiedensten Aufgaben rechtskonform und souverän ausgeführt werden. Denn: Als Bauüberwachung sind Sie für einen reibungslosen Bauablauf verantwortlich – und tragen gleichzeitig ein enormes Haftungsrisiko. Unsere Online-Schulungen aus der Reihe „Haftungsrisiken in der Bauüberwachung“ unterstützen … Weiterlesen →

Anfangs ist alles noch ganz schön, die Kollegen sind fast wie Freunde, das Projekt spannend, die Arbeit macht Spaß. Doch dann, nahezu unerkannt und ungebeten schleicht sich Frust ein. Der eigene Elan im Team, der Spaß an der Arbeit, die … Weiterlesen →

Archicad kennenlernen: Der beste Weg 3D-CAD bzw. BIM kennenzulernen, ist selber einmal damit zu arbeiten. Von der Skizze zum Modell – so lautet das Motto unseres bewährten ARCHICAD-Schnupperseminars für Interessenten. Es richtet sich an Büros (Architekten, Innenarchitekten, Ingenieure und Planer), … Weiterlesen →

Sicherheit für Ihr Dach: Schon immer waren Dächer in besonderem Maße klirrender Kälte, sengender Hitze, erheblichen Gebäudebewegungen und starken Umweltbelastungen ausgesetzt. Deshalb ist für die Lebensdauer und die Sicherheit einer Dachfläche schon immer die Qualität der Abdichtung entscheidend. In diesem … Weiterlesen →

Vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen wurde 2001 das erste Mal der Leitfaden für nachhaltiges Bauen herausgegeben. Dieser sollte für alle Ausschreibungen des Bundes bindend und für alle Ausschreibungen der Länder orientierend sein. Tatsächlich hat er bis heute kaum … Weiterlesen →

In der Fortbildung „Grüne Oasen in der Stadt: nachhaltige Gebäudebegrünung und effizientes Regenwassermanagement“ von Urbanscape (Knauf Insulation GmbH) erfährst Du alles, was Du über die Herausforderungen in urbanen Umgebungen und die Vorteile von Gebäudebegrünungen wissen musst. Entdecke, wie Du durch … Weiterlesen →

In diesem zweitägigen Web-Seminar werden am ersten Tag die Grundlagen der WU-Richtlinie vorgestellt. Es werden etliche Planungsgrundlagen, wie die genaue Kenntnis der örtlichen Wasser- und Bodenverhältnisse, die daraus folgende Beanspruchungsklasse, die Nutzungsklassen und auch die Entwurfsgrundsätze vorgestellt. Im zweiten Vortrag … Weiterlesen →

⁉️ Sie veranstalten auch Online-Events mit Architektur-Bezug? Hier können Sie Ihre Fortbildungs­veranstaltungen, Online-Seminare oder Livestreams kostenlos eintragen.

👉🏻 Interessantes Thema? Teilen Sie es mit anderen: teilen

teilen

drucken

« Zurück zum Webinar-Kalender



Wichtige Hinweise: Die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier aufgeführten Daten können wir leider nicht garantieren. Bitte überprüfen Sie alle Angaben immer auf den Seiten der jeweiligen Anbieter. Und: „Internet für Architekten“ ist NICHT der Veranstalter der hier genannten Webinare. Wir weisen hier lediglich auf diese Veranstaltungen hin.

Ihre E-Mail-Adresse:



Thema auswählen (optional):

Newsletter "Internet für Architekten"

Neue Einträge im Webinar-Kalender Hinweise zum Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Zur Startseite »