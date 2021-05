Online-Fortbildung und Livestreams für Architekten im Mai und Juni 2021

Das hochverdichtete, autofreie, multikulturelle Modell des Stadtlebens, das Stadtplaner*innen, Architekt*innen und Politiker*innen in den letzten 25 Jahren als erstrebenswertes Modell angesehen haben, wurde durch monatelange Lockdowns aufgrund der Pandemie auf den Kopf gestellt. Was in der zeitgenössischen Stadt als nächstes … Weiterlesen →