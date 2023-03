Gesponserter Beitrag der Architektenkammer Baden-Württemberg

Bis zu 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet die Architektenkammer Baden-Württemberg am 19. April 2023 in der Landesmesse Stuttgart zur Neuauflage ihres Branchentreffs ARCHIKON.

Der bundesweit größte Architekturkongress richtet den Blick auf die komplexen Facetten der geänderten Arbeitswelt, der es mit zukunftsfähiger Planung räumliche Gestalt zu verleihen gilt.

Zu den Hintergründen der tiefgreifenden Veränderungen zählen Klimawandel und Energiekrise genauso wie geänderte Produktionsprozesse und die zunehmende Digitalisierung – letztere ermöglicht ein Mehr an Austausch, bedingt es aber auch. Bisher gültige räumliche Funktionstrennungen verlieren ihr Fundament und machen neuen Konzepten der Durchmischung in Stadt und Land Platz.

In einem Wechsel von Impulsvorträgen, Diskussionsrunden und parallel laufenden Seminaren beleuchten rund 65 Referentinnen und Referenten aus Planung, Wirtschaft und Politik das Kongressthema „Arbeit – Leben – Orte: Wenn Arbeit sich ändert, ändern sich Orte“. Sie hinterfragen bestehende Strukturen und bieten neue Lösungsansätze, die alle Generationen und Beteiligten einbinden.

„Gewerbegebiete werden zu Innovationsquartieren, die Fabrik entsteht nicht länger am Ortsrand, sondern wird in gemischte Wohn- und Industriezonen integriert und am Arbeitsplatz gewinnen der Ort der Kommunikation sowie individuelle Bedürfnisse der Arbeitnehmenden an Bedeutung.“

AKBW-Präsident Markus Müller