Seit Ende April 2023 ist ARCH-E online: Das von der Europäischen Union finanzierte Projekt will u. a. den Einsatz von Architekturwettbewerben fördern.

ARCH-E zielt darauf ab, grenzüberschreitende Barrieren auf dem Markt für Architektur­dienstleistungen zu überwinden, die viele Architekt:innen von der Teilnahme an diesem Markt ausschließt und den Wettbewerb behindert.

Wichtige (zukünftige) Teilbereiche des Vorhabens sind

die ARCH-E Map ,

, eine Rubrik für News & Events ,

, Ergebnisse von internationalen Wettbewerben sowie

sowie eine vergleichende Vorstellung der nationalen Architektenverbände und

und ein mehrsprachiges Glossar für Fachbegriffe.

Neben den oben genannten Informationsangeboten soll ARCH-E die Umsetzung der Davos-Deklaration zur Baukultur (Davos Declaration for Baukultur) und des Neuen Europäischen Bauhauses (New European Bauhaus) in europäischen Design- und Bauprojekten fördern. Außerdem soll das Projekt einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Verbesserung der Qualität der bebauten Umwelt leisten. Klingt alles sehr gut, wir sind gespannt!

Das auf mehrere Jahre angelegte Projekt wird laut Website u. a. von Margit Friedrich bei der österreichischen Bundeskammer der Ziviltechniker:innen I Arch + Ing koordiniert. Über die Kontakt-Rubrik der Website kann man mit dem Team bzw. mit Frau Friedrich bereits Kontakt aufnehmen.

Noch (Anfang Mai 2023) ist auf der Website leider nicht viel zu sehen 🤨 Wer sich für das Thema interessiert und auf dem Laufenden bleiben will, kann aber schon mal den halbjährlichen Newsletter oder den ARCH-E-Youtube-Kanal abonnieren oder dem Projekt auf Twitter und LinkedIn folgen.

