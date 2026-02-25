Das Thema ist noch jung, aber es wächst schnell: Immer mehr Menschen nutzen KI-Chatbots wie ChatGPT, Claude oder Gemini nicht mehr nur als Gesprächspartner, sondern als erste Anlaufstelle für Recherchen – auch wenn sie ein Planungsbüro suchen, Fachinformationen brauchen oder Dienstleistungen vergleichen.

Darum werden AEO (Answer Engine Optimization) und GEO (Generative Engine Optimization) immer wichtiger. Aber: Wie entscheiden die Chatbots, welche Websites sie wann empfehlen? Hier kommt die Website-Optimierung für Chatbots ins Spiel.

GEO, AEO & Co.: Die wichtigsten Begriffe

Wer die Diskussion über GEO verfolgt, begegnet vor allem einigen neuen Begriffen. Hier eine kurze Erklärung der wichtigsten neuen Fachtermini:

GEO – Generative Engine Optimization ist das „neue SEO“ (Search Engine Optimization). Gemeint ist die gezielte Optimierung von Web-Inhalten, damit KI-Systeme sie zuverlässig finden, korrekt verstehen und in ihren Antworten berücksichtigen.

ist das „neue SEO“ (Search Engine Optimization). Gemeint ist die gezielte Optimierung von Web-Inhalten, damit KI-Systeme sie zuverlässig finden, korrekt verstehen und in ihren Antworten berücksichtigen. AEO – Answer Engine Optimization fokussiert noch stärker darauf, dass Inhalte direkt als Antwort auf eine konkrete Frage ausgespielt werden – nicht als Link, sondern als fertiger Text im Chatbot.

fokussiert noch stärker darauf, dass Inhalte direkt als Antwort auf eine konkrete Frage ausgespielt werden – nicht als Link, sondern als fertiger Text im Chatbot. LLM Visibility beschreibt die Frage, ob und wie ein Unternehmen oder eine Website in den Antworten großer Sprachmodelle auftaucht.

beschreibt die Frage, ob und wie ein Unternehmen oder eine Website in den Antworten großer Sprachmodelle auftaucht. Structured Data / Schema Markup – technisches HTML-Zusatz-Markup, das Suchmaschinen und KI-Systemen erklärt, was auf einer Seite steht: Wer ist das Büro, was bietet es an, wo ist es, welche Leistungen hat es erbracht.

– technisches HTML-Zusatz-Markup, das Suchmaschinen und KI-Systemen erklärt, was auf einer Seite steht: Wer ist das Büro, was bietet es an, wo ist es, welche Leistungen hat es erbracht. E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) ist kein neuer Begriff, aber er gewinnt im KI-Kontext noch mehr Gewicht: Inhalte müssen glaubwürdig, klar autorisiert und gut belegt sein, damit Chatbots sie als vertrauenswürdige Quelle behandeln.

Wo AEO und GEO an traditionelle SEO anknüpfen

Die gute Nachricht für alle, die ihre Website bereits SEO-technisch gepflegt haben: Viele Grundprinzipien gelten weiterhin.

Schnelle Ladezeiten, saubere Struktur, eindeutige Texte, interne Verlinkung, mobile Optimierung – das alles hilft auch KI-Systemen beim Verständnis einer Website.

Der Unterschied liegt im Fokus. Klassische SEO optimiert für Klicks auf Suchergebnisse. GEO und AEO sorgen dafür, dass ein Chatbot Ihre Website als Quelle nutzt oder das Planungsbüro bei den gefragten Themen direkt empfiehlt – ohne dass der Nutzer überhaupt auf einen Link klickt.

Entscheidend für die „KI-Sichtbarkeit“, also die Auffindbarkeit Ihres Büros via Chatbot sind vor allem:

Klar strukturierte, frage-orientierte Texte : Wer Fragen stellt und beantwortet (z. B. „Was kostet ein Architekt für eine Baugenehmigung?“), liefert KI-Systemen auswertbares Material.

: Wer Fragen stellt und beantwortet (z. B. „Was kostet ein Architekt für eine Baugenehmigung?“), liefert KI-Systemen auswertbares Material. Eindeutige Autorenschaft : Name, Qualifikation, Kontaktdaten und Fachgebiete klar auf der Website ausweisen.

: Name, Qualifikation, Kontaktdaten und Fachgebiete klar auf der Website ausweisen. Strukturierte Daten : Schema-Markup für Büros, Leistungen und Personen – noch wenig verbreitet, aber wirkungsvoll.

: Schema-Markup für Büros, Leistungen und Personen – noch wenig verbreitet, aber wirkungsvoll. Externe Erwähnungen und Verlinkungen: Chatbots lernen auch aus dem, was andere Quellen über ein Büro sagen.

Die Außendarstellung des Büros strategisch für Chatbots optimieren

Erfolgreiche GEO-Strategien lassen sich auf drei Ebenen beschreiben: inhaltlich (Dienstleistungen, Schwerpunkte), technisch (Erweiterung durch Schema-Markup) und in Bezug auf die Reputation des Büros.

1. Inhalte optimieren

Auf der inhaltlichen Ebene geht es darum, Fragen zu beantworten, die potenzielle Auftraggeber tatsächlich stellen.

Nicht „Wir sind ein kreatives Büro mit Leidenschaft für Architektur“, sondern: Was leistet das Büro konkret? In welchen Bundesländern ist Ihr Büro tätig? Welche Bautypen und Leistungsphasen decken Sie ab?

Struktuierte Textinhalte wie Glossarseiten, FAQ-Bereiche und gut erfassbare Leistungsseiten werden von KI-Systemen bevorzugt ausgewertet.

2. Technische GEO-Optimierungen

Auf der technischen Ebene ist Schema-Markup der wichtigste Hebel. Für Architekturbüros relevant sind vor allem die Typen LocalBusiness, Person, Service und FAQPage.

Das klingt komplizierter als es ist: Die meisten modernen WordPress-Plugins (z. B. Yoast SEO, Rank Math) unterstützen Schema-Markup bereits, ohne dass man HTML- bzw. JSON-Code schreiben muss.

Praxistipp: Falls Sie einzelnen Schema-Markup manuell hinzufügen möchten, lassen Sie sich von Ihrem Chatbot helfen bzw. die entsprechenden Code-Blöcke schreiben. Und: Sobald der (für menschliche Website-Nutzer nicht sichtbare) Code auf der Seite ist, überprüfen Sie ihn, z. B. mit dem Rich Results Test von Google.

3. Reputation: externe Quellen pflegen

Auf der Reputationsebene zählen Erwähnungen in Fachmedien, Einträge in Architektenverzeichnissen, die Präsenz(en) auf LinkedIn, Referenzprojekte mit klar beschriebenen Eckdaten und Bewertungen auf Google My Business.

Chatbots aggregieren viele Quellen – wer nur auf der eigenen Website sichtbar ist, bleibt für KI-Systeme schwer einzuordnen.

Was Planungsbüros konkret umsetzen können

Für Architektinnen und Architekten, die nicht monatelange Optimierungsprojekte starten wollen, gibt es einige schnell umsetzbare Maßnahmen:

Leistungsseiten konkretisieren: Statt allgemeiner Beschreibungen klare Angaben z. B. zu Leistungsphasen nach HOAI, Projektgrößen, Regionen und Bautypen. Das hilft nicht nur Chatbots, sondern auch menschlichen Besucher:innen.

Statt allgemeiner Beschreibungen klare Angaben z. B. zu Leistungsphasen nach HOAI, Projektgrößen, Regionen und Bautypen. Das hilft nicht nur Chatbots, sondern auch menschlichen Besucher:innen. Eine strukturierte „Über uns“-Seite anlegen: Name, Qualifikation, Mitgliedschaft in Architektenkammern, Schwerpunkte – all das macht ein Büro für KI-Systeme einordbar und glaubwürdig.

Name, Qualifikation, Mitgliedschaft in Architektenkammern, Schwerpunkte – all das macht ein Büro für KI-Systeme einordbar und glaubwürdig. FAQ-Sektion(en) einrichten: Häufig gestellte Fragen von Bauherren oder Journalist:innen gesammelt (bzw. nach Themen-Clustern) beantworten. Das ist inhaltlich wertvoll und strukturell ideal für KI-Auswertung.

Häufig gestellte Fragen von Bauherren oder Journalist:innen gesammelt (bzw. nach Themen-Clustern) beantworten. Das ist inhaltlich wertvoll und strukturell ideal für KI-Auswertung. Google-Unternehmensprofil aktuell halten: Der Google My Business-Eintrag fließt in viele KI-Antworten ein und ist schnell gepflegt.

Der Google My Business-Eintrag fließt in viele KI-Antworten ein und ist schnell gepflegt. Schema-Plugin aktivieren: Wer WordPress nutzt, sollte prüfen, ob das eingesetzte SEO-Plugin Schema-Markup ausgibt, und es aktivieren – idealerweise mit korrekten Angaben zu Büroart, Standort und Leistungen.

