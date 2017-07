„Was macht eigentlich ein Architekt?“ – TV-Reportage über die Arbeit im Planungsbüro

„follow me“ ist ein Reportageformat des öffentlich-rechtlichen Medienangebotes FUNK (Zielgruppe: Jugendliche) in Zusammenarbeit mit ZDFinfo. Produziert wird es von Labo M aus Berlin. Präsentiert werden die Folgen primär im eigenen Youtube-Channel.

In jeder Folge begleitet die Moderatorin Jodie Calussi Protagonisten aus vermeintlichen „Traumberufen“ in ihrem Arbeitsalltag und informiert sich aus erster Hand über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten, Tätigkeitsschwerpunkte, aber natürlich auch über so wichtige Dinge wie Urlaub und die gezahlten Gehälter in einer Branche.

Beispiel oben: Ein neunminütiger Bericht über den Architektenberuf, für den Jodie Calussi in Berlin-Friedrichshain bei Olaf Dittmers und Sebastian Filla von Club Marginal Architekten zu Besuch war.

Zur Startseite »