visuplus® – die flexible Lösung für Ihr Büro: Ganzheitliche Bürosoftware für planende Ingenieur- und Architekturgesellschaften

Seit 20 Jahren wird die Software visuplus® gemeinsam mit Kunden weiterentwickelt. Dabei geht das Team von visuplus® flexibel auf Kundenbedürfnisse ein, um optimale Lösungen für jedes Ingenieur- oder Architekturunternehmen zu entwickeln. visuplus® folgt dem Leitsatz: “Daten müssen nur einmal erfasst werden”. Die ganzheitliche Lösung visuplus® verbindet einen Kontakt mit seiner Informationshistorie von Angebot bis hin zum Controlling des Projekts.

Einige Vorteile im Überblick

Angebotserstellung inkl. HOAI-Vorkalkulation

individuelle Arbeitszeiterfassung (auf den Mitarbeiter zugeschnitten)

mobile Anwendungen

Rechnungslegung für kumulierte Rechnungen

rechtssichere digitale Archivierung von Dokumenten & E-Mails

Integration des ECM windream

Schnittstellen zu gängigen Anwendungen wie DATEV, SAP, TAPI Microsoft Office, AVA, CAD und Online-Banking-Programmen

Die Controlling- Software visuplus® bietet allen Mitarbeitern die gleichen Auswertungen, die sie z. B. vor dem Meeting oder planmäßig via E-Mail zugesendet bekommen. Auf diese Weise erleichtert die Bürosoftware Verwaltung und Kommunikation in Ihrem Unternehmen, damit Planer, Ingenieure und Architekten sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Die Verwaltung mehrerer Unternehmensstandorte mit oder ohne Replikation und die Mehrsprachigkeit machen unsere Bürosoftware visuplus® auch als Business Software für Konzerne interessant.

Weitere Informationen: www.visuplus.com

