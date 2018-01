Projektmanagement-Plattformen: Conetics wird in think project! umbenannt

Seit August 2016 hält think project! 100% der Anteile der Conetics GmbH. Mit der Umbennung zu think project! sollen Marke und Marktposition der Gruppe weiter gestärkt werden. Die ehemalige Conetics GmbH bleibt mit den bisherigen Mitarbeitern am Standort Köln vertreten.

Die Conetics GmbH war als Spin-Off zweier großer Generalunternehmer mit Sitz in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2000 für die digitale Zusammenarbeit im Bauwesen gestartet und bedient aktuell Bauunternehmungen, Projektentwickler, Bauherren, Projektsteuerer und Generalplaner. Zu den Kunden von Conetics zählen unter anderem Aug. Prien, Hochtief, Bauwens, Bilfinger, Zechbau, Art-Invest, Pandion, Unibail-rodamco (mfi), moderne stadt sowie die Hamburg Port Authority (HPA).

„Durch die Umbenennung zu think project! kann die think project! Gruppe ihre Marke sowie die führende Marktposition in Deutschland weiter ausbauen. Mit der vollständigen Integration von Conetics in die Gruppe können wir unsere Prozesse optimal bündeln und für unsere Kunden ein noch leistungsfähigerer Partner bei der zunehmenden Digitalisierung der Bauindustrie, unter anderem in den Bereichen BIM und Industrie 4.0, sein,“ erklärt think project! Geschäftsführer Thomas Bachmaier.

think project! ist ein Anbieter von „Software as a Service“-Lösungen (SaaS) mit Fokus auf die Bauindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München unterstützt seine Kunden aus dem Bau- und Ingenieurwesen dabei, Digitalisierung zu verwirklichen, indem es auf Basis seiner Branchenexpertise innovative SaaS-Lösungen zur Verfügung stellt. think project! wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet eine gemeinsame Datenumgebung für alle Projektbeteiligten (Common Data Environment) und ermöglicht so effektive Cross-Enterprise-Collaboration-Prozesse mit vernetzten Informationen und Daten.

