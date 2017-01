Pressearbeit via Internet: Seminar der Architektenkammer Berlin am 28.06.2016

„Bessere Büro-PR: So nutzen Architekten das Internet für die eigene Pressearbeit“ heißt das neue Seminar, das die Architektenkammer Berlin am Dienstag, 28. Juni 2016 in Berlin anbietet.

Das Tagesseminar steht sowohl Kammermitgliedern als auch Gästen offen. Die Teilnehmer erfahren anhand von anschaulichen Praxisbeispielen und konkreten Übungen, wie sie z. B. ein jüngst fertiggestelltes Projekt über mehr Kanäle als nur die eigene Büro-Website bei Journalisten und Redaktionen bekannt machen.

