Das Seminar „Bessere Büro-PR: Das Internet clever für die eigene Pressearbeit nutzen“ von Barbara Halllmann und Eric Sturm findet am 18. Mai 2017 zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen statt.

Die Teilnehmer des Seminars in Köln erfahren, welche Ziele und Effekte Pressearbeit haben kann (auch z. B. im Hinblick auf die Personalgewinnung für das Büro), wie Pressemitteilungen optimal formuliert und mit passendem Material kombiniert werden. Und natürlich: Wie man diese Inhalte mit Hilfe des Internets an die richtigen Adressaten verbreitet. In einem weiteren Seminarteil geht es darum, die Büro-Website pressefreundlich zu gestalten.

Video-Trailer: Eine kurze Vorschau auf die Seminarinhalte

