Ein Seminar-Tipp für alle Planer im Raum Norddeutschland – nicht nur für Innenarchitekten: Das Seminar des bdia am 04.05.2018 steht unter dem Motto:

Bessere Büro-PR: So nutzen Architekten das Internet für die eigene Pressearbeit

Aktive Pressearbeit hilft bei der Auftragsakquise und der Mitarbeitergewinnung. Nämlich dann, wenn die eigenen Projekte in den Medien auftauchen. Das Tagesseminar des bdia mit Barbara Hallmann und Eric Sturm zeigt: Der Aufwand dafür bleibt überschaubar – wenn man es clever anstellt. Hier ein kurzer Trailer zu den Seminarinhalten:

„Dank Internet und Social Media können heutzutage selbst kleine und mittlere Büros mit ihrer Pressearbeit Journalisten auf sich aufmerksam machen.“

Wie das geht, wird im Seminar anhand von anschaulichen Praxisbeispielen und konkreten Übungen vermittelt – so dass am Ende des Tages alle Teilnehmer in der Lage sind, z. B. ein jüngst fertiggestelltes Projekt über mehr Kanäle als nur die eigene Büro-Website zu kommunizieren.

Weitere Informationen und Online-Anmeldung auf bdia.de »

