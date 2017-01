Techniken, Moden und Stile wechseln im Internet sehr schnell. Doch die Grundprinzipien einer guten Internetpräsentation bleiben immer dieselben: Nutzerfreundlich, klar strukturiert, einfach verständlich sollte sie sein. Aber wie kann das aussehen? Für diesen Beitrag habe ich neue Büro-Websites, die mir in den letzten Wochen über den Weg gelaufen sind, gesammelt und stelle sie hier als Überblick und „Inspirationsquelle“ vor.

Welche Trends gibt es bei den neuen Architekten-Websites?

Bei den neuen Internetseiten sind mir folgende Gemeinsamkeiten aufgefallen, die es zwar in anderen Branchen schon länger gibt, aber erst in den letzten Jahren auch nach und nach bei Architektur- und Planungsbüros im Netz zu sehen sind:

Gut gefüllte Startseiten : Ob aktuelle Projekte (mit aussagekräftigen Titeln und Kurzbeschreibungen) oder allgemeine Meldungen bzw. News wie Wettbewerbsteilnahmen, offene Stellen etc.: Die erste Seite der Architekten-Websites bleibt selten (wie früher oft der Fall) einfach leer, sondern bietet dem Besucher gleich aussagekräftige Inhalte. Sehr schön.

OK, genug geredet (bzw. geschrieben). Hier nun die Screenshots der ausgewählten Büro-Websites. Bei einigen Internetpräsentationen habe ich noch ein paar Hinweise dazu geschrieben, bei den meisten nicht. Das sowie die Reihenfolge oder die Anzahl der ausgewählten Seiten (Screenshots) stellt keine Wertung oder gar ein Ranking dar. Es sind letztlich Fundstücke, die ich gerne teilen möchte. Viel Spaß damit!

agmm Architekten + Stadtplaner (München) / agmm-architekten.de

In der Rubrik „Was uns bewegt“ stellt das Büro in verschiedenen „Interviews“ sich selbst vor und lässt auch Bauherren und Nutzer zu Wort kommen. Auch so lässt sich ein „Slider“ (Diashow) auf der Büro-Website nutzen. Tolle Idee!

Innenarchitekten 2010 (Köln) / innenarchitekten2010.de

SSP SchürmannSpannel AG (Bochum) / ssp.ag

Baurconsult (Haßfurt bei Nürnberg/Würzburg) / baurconsult.com

Illig Bauer + Assoziierte, München / illig-bauer-partner.de

burkhalter sumi architekten (Zürich) / burkhalter-sumi.ch

Ziemlich lustig (wenn auch für Laien eher schwierig navigierbar): Auf der Startseite, die gleichzeitig die Bereichsstartseite der Rubrik „Projekte“ ist, werden die Projekte anhand ihres Lageplans dargestellt. Bei Mausberührung erscheint Projektname + Kurzinformation, per Klick gelangt man zur Projektseite.

Hasler Schlatter Partner (Zürich) / hsp-architekten.ch

Hier steht der Text im Vordergrund. Und der Besucher wird mit dezenten Mitteln dazu gebracht, diesen auch zu lesen. Auf der Startseite steht der angenehm kurz gehaltene Begrüßungstext im Zentrum der Seite, die Projekte erscheinen bei Mausberührung der einzelnen Matrix-Felder. Auch auf den Projektseiten (Screenshot 2) spielen die Fotos eine Nebenrolle bzw. rücken erst per Klick in den Mittelpunkt.

Sicher nicht für jedes Büro die perfekte Lösung, hier wirkt das Konzept aber sehr stimmig und professionell.

Stefan Bernard Landschaftsarchitekten (Berlin) / stefanbernard.de

Gleich auf der Startseite reihen sich die aktuellen Meldungen aus dem Büro in eleganten, schmalen Streifen untereinander. So ist der Besucher schnell mitten „im Bürogeschehen“.

Das Ingenieurbüro aus London mit Standorten weltweit geht auch standesgemäß mit einer großartigen Website ins Rennen. Ausführliche Projektseiten, Blogbeiträge zu aktuellen Themen („Thoughts“), Publikationen zum Download und Videos. Die ARUP-Website ist in meinen Augen vorbildlich für die Öffentlichkeitsarbeit eines großen internationalen Planungsbüros.

War Ihre Büro-Website schon mit dabei?

Sicher gibt es noch viele andere gute neue Websites von Architekten und Ingenieuren. Wenn Sie welche kennen (gerne auch die eigene Büro-Website), schreiben Sie mir oder hinterlassen Sie einen Hinweis als Kommentar direkt unter diesem Beitrag! Wenn genug gute Beispiele zusammenkommen, werde ich in ein paar Monaten ein „Update“ dieses Beitrags veröffentlichen.

