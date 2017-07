Dokumente und Pläne online besprechen – per kostenlosem „Desktop-Sharing“

Inzwischen ist es sogar mit kostenlosen Angeboten möglich, im Team über das Internet an Plänen und sonstigen Dokumenten zu arbeiten, und sich parallel über das Telefon oder via Text-Chat auszutauschen.

In fast allen Bauprojekten sind Zeit und Kosten knapp, kritische Punkte müssen oft mit mehreren Projektbeteiligten diskutiert und entschieden werden. Sitzen nicht alle Teilnehmer am selben Ort, können Projekt- und Baubesprechungen eine zeit- und kostenintensive Angelegenheit werden.

Desktop-Sharing erlaubt es, gemeinsam mit anderen über das Internet an Plänen und sonstigen Dokumenten zu arbeiten, und sich parallel über das Telefon oder via Text-Chat auszutauschen. Für eine Besprechung per Desktop-Sharing müssen die Teilnehmer in der Regel eine Software des jeweiligen Anbieters herunter laden. Bei einigen Lösungen ist es ausreichend, wenn nur der “Besprechungsleiter” diese Software installiert hat, alle anderen Teilnehmer benötigen lediglich ihren Internet-Browser.

Desktop Sharing: So geht’s

Der “Besprechungsleiter” startet die Online-Besprechung, in dem er alle Teilnehmer per E-Mail dazu einlädt. Diese geben auf der Besprechungs-Website bzw. in der Desktop-Sharing-Software ihre Zugangsdaten ein und legen fest, was der “Besprechungsleiter” sowie die anderen Teilnehmer vom eigenen Computer sehen bzw. bedienen dürfen. (Hintergrund: einige Software-Angebote ermöglichen sogar die Fernsteuerung von Tastatur und Maus eines anderen Computers. Eine ideale Möglichkeit zur Analyse/Lösung von Computer-Problemen oder für kurze Software-Schulungen “aus der Ferne”.)

Während der Online-Besprechung lassen sich Fotos, CAD-Pläne, Powerpoint-Präsentationenn oder Excel-Tabellen etc. gemeinsam betrachten und besprechen. Um Missverständnisse zu vermeiden, lassen sich z. B. Plandetails mit Hilfe eines deutlich sichtbaren Pfeils zeigen oder per “Redlining” wie mit einem roten Stift markieren.

Produkte und Lösungen

Die etablierten Anbietern wie Netviewer, BeamYourScreen oder DeskShare bieten ihr Produkt meist zu monatlichen Pauschaltarifen (ab ca. 25,00 EUR/Monat) oder über ein Lizenzmodell an. Erfreulicherweise gibt es inzwischen aber auch kostenlose Angebote auf dem Markt, was sich gerade für erste Experimente mit dem Prinzip des Desktop-Sharings anbietet, z. B. Vyew (englisch, Grundversion kostenlos) , Yuuguu (englisch) oder CrossLoop (deutsch/englisch) .



Screenshot: Ausschnitt der Vyew-Starseite

14.04.2008

