DETAIL-Leserumfrage 2017 zur Nutzung von BIM

Building Information Modeling, kurz BIM, ist in vielen Branchen bereits etabliert, unter Architekten und Ingenieuren wird zur Zeit noch viel darüber diskutiert. Seit der Verabschiedung des Stufenplans Digitales Planen und Bauen ist viel passiert, Pilotprojekte sind angeschoben. Doch wie sieht es mit der alltäglichen Umsetzung aus? Was hat sich verändert in den vergangenen Jahren?

Der DETAIL-Verlag veröffentlicht im Herbst 2017 ein neues Buch zum Thema BIM und möchte aus diesem Anlass per Online-Umfrage wissen, wie es um den Einsatz von BIM bei Architekten und Ingenieuren in Deutschland steht: Aus welchen Gründen kommt die Planungsmethode BIM in Ihrem Büroalltag zum Einsatz – oder wird abgelehnt?

Als Dankeschön verlost der Verlag insgesamt drei Exemplare von »BIM Building Information Modeling I Management, Strategien für den Planungsprozess, Praxisbeispiele und Tendenzen« (Erscheinungsdatum Herbst 2017) im Wert von je 39,90 Euro und ein DETAIL-Abonnement (!).

Link zur Umfrage: detail.typeform.com/to/z6ixMS

