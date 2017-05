Gesponserter Beitrag von onlineplotten.de

Der Plotservice onlineplotten.de bietet Ihnen mit dem Plot-Viewer ein innovatives Feature, das Ihnen dabei hilft, Ihre Arbeit als Architekt noch transparenter für Ihre Kunden zu gestalten. Unter anderem fällt der direkte Austausch mit Ihrem Auftraggeber von nun an noch leichter, während gleichzeitig selbstverständlich auch immer ein hohes Maß an Flexibilität gewahrt wird. Kurz: der Plot-Viewer sollte in keinem Architekten-Büro mehr fehlen!

Er erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern gibt auch Ihren Kunden wichtige Informationen zu den aktuellen Projekten. Alle Features des Viewers können Sie hier einsehen.

>> Die Kern-Features im Überblick

CAD-Pläne mit anderen teilen und zum Nachdruck freigeben – mit dem Plot-Viewer kein Problem!

Auch wenn der Plot-Viewer unter onlineplotten.de noch auf Basis der Beta-Version arbeitet, profitieren Sie als Nutzer bereits von zahlreichen Vorteilen des Programms. Unter anderem können Sie (sofern die betreffenden Daten in der Vergangenheit schon für eine Bestellung genutzt wurden):

Informationen auch mit anderen Nutzern, Kollegen und Kunden teilen

mit dem Plot-Viewer Ihre Projekte noch flexibler und transparenter gestalten.

Das Ergebnis ist eine deutliche Verbesserung der bestehenden Arbeitsabläufe und eine Optimierung der einzelnen Schritte auf dem Weg zum fertigen Projekt.

Oder anders: weshalb sollten Sie große Pläne per Post verschicken oder gar persönlich zum Kunden fahren, wenn Sie die Möglichkeit haben, deren Inhalte vollkommen unkompliziert zu teilen?

Immerhin ist auch der Faktor „Zeit“, hier eine entscheidende Komponente. Innerhalb weniger Sekunden haben Sie mit dem Plot-Viewer die Möglichkeit, CAD-Pläne direkt mit Ihrem Kunden zu klären. Immer mit der Gewissheit, dass er auf dem Bildschirm auf dieselben Informationen wie Sie zugreifen kann.

Voraussetzungen für die Nutzung des Plot-Viewers

Genaugenommen müssen lediglich zwei Voraussetzungen erfüllt sein, um den Plot-Viewer nutzen zu können:

Sie müssen zum Kreis der registrierten Kunden auf onlineplotten.de gehören. Sie sind noch kein Kunde? Kein Problem! Eine Registrierung ist innerhalb weniger Minuten abgeschlossen. Danach erhalten Sie auch schon Zugriff auf die Services des Plot-Viewers! Die Daten, die Sie verschicken möchten, müssen in der Vergangenheit bereits für eine Bestellung genutzt worden sein. Die von Ihnen bestellten Pläne liegen Ihnen damit in ausgedruckter Form vor und der Plot-Viewer bereitet genau diese Daten bzw. Pläne dann in digitaler Form für Ihre Kunden auf. Diese haben dann die Möglichkeit, ob Sie ihre „Post“ am PC oder auf einem Tablet ansehen möchten.

Kunde und Absender profitieren vom Plot-Viewer!

Der Plot-Viewer ist ein ideales Tool, um Ihre Kunden noch besser von der Hochwertigkeit überzeugen zu können. Immerhin bieten Sie den Adressaten mit den übermittelten Daten bzw. Projektplänen eine maximale Transparenz in den Ablauf der verschiedenen Projekte!

Sie tauschen Informationen aus, beugen Missverständnissen vor und sparen zudem Zeit! Einfacher geht es nicht! Ihre Kunden erhalten -nach der Aufbereitung der Daten- einen Link zugeschickt, der sie dann innerhalb weniger Sekunden zu den von Ihnen versendeten Plänen führt. Im Plan selbst kann dann selbstverständlich auch gezoomt werden, um sich bestimmte Bereiche noch detailreicher anzeigen zu lassen.

Auch Ihr Kunde möchte sich den Plan ausdrucken und diesen beispielsweise mit auf die Baustelle nehmen? Kein Problem! Eine unkomplizierte Bestellung reicht aus, um auch hier höchsten Nutzerkomfort zu gewährleisten.

Die Nutzung des Plot-Viewers ist zudem einfach und wird auch von PC-Laien in der Regel schnell verstanden.

Ein weiterer Vorteil: für die Ansicht der versendeten Pläne am PC oder Tablet ist keine zusätzliche Software, wie beispielsweise der PDF-Viewer nötig!

Noch ein Vorteil: die Nachbestellung Ihrer freigegebenen CAD-Plots durch den Kunden

Sie möchten sicherstellen, dass sich Ihr Kunde die betreffenden Pläne und Informationen auch ausdrucken und in dieser Form beispielsweise mit auf eine Baustelle nehmen kann? Kein Problem! Auch ein Nachdruck Ihrer freigegebenen Pläne ist mit dem Plot-Viewer natürlich jederzeit möglich.

Somit tragen nicht Sie die Druckkosten, sondern Ihr Kunde!

Einzige Voraussetzung: Sie müssen die Option zum Ausdrucken vorher explizit freigegeben haben.

Ein großer ausgedruckter Plan wäre, im direkten Vergleich zum Plan auf dem Tablet oder PC, vor allem dann sinnvoll, wenn Sie sich das Dokument mit mehreren Leuten gleichzeitig anschauen und immer noch den Überblick behalten möchten.

Maximale Flexibilität dank mobiler Nutzung

Sie sind im beruflichen Alltag oft unterwegs und möchten ein Tool, das es Ihnen auch ermöglicht, von unterwegs aus Daten zu versenden und freizugeben? Auch dann ist der Plot-Viewer von onlineplotten.de die erste Wahl. Natürlich können Sie die betreffenden Informationen auch bequem vom Tablet aus kontrollieren.

Um hier auf den teilweise kleinen Bildschirmen die Übersicht nicht zu verlieren, können Sie die jeweiligen Pläne selbstverständlich auch bis ins Detail zoomen oder sich wahlweise die große Übersichtsdarstellung anzeigen lassen.

Das sagen unsere Kunden …

Der Plot-Viewer von onlineplotten.de wird mittlerweile von einer großen Anzahl an Kunden verwendet. Hier sind es vor allem die Architektenbüros, die sich von der Vielzahl der Möglichkeiten und der merklichen Erleichterung der Kommunikation mit dem Kunden begeistert zeigen.

So auch der Architekt Dirk Hilgers aus Schwalmtal. Er schätzt am Plot-Viewer nicht nur die detailgetreue Darstellung, sondern auch die merkliche Zeitersparnis im direkten Kontakt mit dem Kunden und den mit dem Programm verbundenen Nutzerkomfort. Immerhin ermöglicht es der Plot-Viewer innerhalb kürzester Zeit auch von unterwegs und ohne das umständliche Herunterladen einer zusätzlichen Software, auf alle wichtigen Projektdaten zuzugreifen.

Gleichzeitig hilft hier schon ein unkompliziertes Telefonat, um sich auf der Basis der betreffenden Informationen, gemeinsam über die nächsten Schritte klar zu werden.

Keine Frage: der Plot-Viewer überzeugt sowohl Profis als auch Laien und ist damit schon jetzt für viele zu einem unersetzlichen Tool im Rahmen ihrer alltäglichen Architektenarbeit geworden.

