Collaborate Now: Bilder hochladen und gemeinsam besprechen

Soll ein Baudetail gemeinsam besprochen werden, müssen alle Beteiligten an einem Tisch sitzen, sonst sind Missverständnisse vorprogrammiert. Online-Meetings können zwar keine “echten” Besprechungen ersetzen, sind aber inzwischen eine leicht zu nutzende Alternative.

Das kostenlose Angebot von “Collaborate Now” funktioniert denkbar einfach: Website aufrufen, Bild hochladen, und die Online-Besprechung (per Telefon, Skype oder – theoretisch auch nur über das eingebaute Chat-Modul) kann losgehen.

Zum Markieren von Details können verschiedene Werkzeuge für Linien oder Rechtecke genutzt werden, schriftliche Hinweise können z. B. als Sprechblasen eingefügt werden. Die Bilder lassen sich von der eigenen Festplatte auswählen oder aus dem Internet hochladen.

Eine Anmeldung ist für Collaborate Now nicht erforderlich. Wer seine Online-Besprechungen allerdings verschlüsselt abhalten bzw. speichern möchte oder mehrere Projekte anlegen will, sollte das umfangreichere Angebot unter cozimo.com nutzen (in der “Personal”-Variante ebenfalls kostenlos).

07.09.2009

