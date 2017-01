Bessere Büro-PR: Das Internet clever für die eigene Pressearbeit nutzen (Seminar am 17.03.2017)

Das Seminar „Bessere Büro-PR: Das Internet clever für die eigene Pressearbeit nutzen“ von Barbara Halllmann und Eric Sturm findet im März 2017 erstmals in der Schweiz statt.

Weitere Informationen und Online-Anmeldung »

Am 17.03.2017 erfahren die Teilnehmer des Seminars in Wildegg bei Zürich, welche Ziele und mögliche Effekte Pressearbeit haben kann, wie sie Pressemitteilungen formulieren und mit passendem Material kombinieren und wie sie dieses Paket mit Hilfe des Internets an die richtigen Adressaten verbreiten. In einem weiteren Seminarteil geht es darum, die Büro-Website pressefreundlich zu gestalten.

Video-Trailer: Eine kurze Vorschau auf die Seminarinhalte

Weitere Informationen und Online-Anmeldung »

Zur Startseite »